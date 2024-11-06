Российский призер чемпионата Европы по фигурному катанию завершил карьеру в 25 лет

Бронзовый призер чемпионата Европы в парном катании россиянин Денис Ходыкин объявил о завершении спортивной карьеры. Слова спортсмена приводит Sport24.

«Устал, пора двигаться дальше. Вижу себя в роли тренера. Уже месяц работаю в команде с Юлией Липницкой. Мне нравится кататься, поэтому я продолжу выступать в шоу вместе с Тасей. Но в профессиональном спорте мне уже становилось трудно», — заявил Ходыкин.

5 апреля 2023 года распалась пара Ходыкина и Дарьи Павлюченко, с которой поднимался на подиум чемпионата Европы. С июня 2023-го он катается с Таисией Собининой.

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