«Опозорила свою страну»: Загитова рассказала о самом большом стрессе в карьере

Российская фигуристка Алина Загитова заявила в интервью Надежде Стрелец, что самый большой стресс в карьере испытала на чемпионате мира 2018 года в Милане, на котором она заняла пятое место.

«Я не была готова. Это был самый большой стресс в карьере. Не понимала, как жить. Я опозорила команду, страну, потому что я выступала под нашим флагом», — сказала Загитова.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова ответила на вопрос о возобновлении карьеры.