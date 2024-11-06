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В Госдуме объяснили связь между российским спортом, Трампом и Украиной

Депутат Журова объяснила связь Трампа, российского спорта и Украины

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Алексей Майшев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова, комментируя результаты выборов президента в США, рассказала, какое влияние может оказать на российский спорт избрание Дональда Трампа. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Тут все взаимосвязано: сегодня ситуация с российским спортом на мировой арене не может быть без решения вопросов с Украиной. А как мы видим, у Трампа там свое видение на этот счет, он собирался поставить всем ультиматум: и одной стороне, и второй. Думаю, для начала нужно разобраться с этой ситуацией», — заявила Журова.

По итогам выборов в США Трамп уже назвал себя 47-м президентом США. В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендовали бывший глава Белого дома Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп уже набирает 277.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет объявил об отстранении Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Всего 15 атлетов из России выступили на Играх.

Ранее гендиректора и игроков «Спартака» включили в базу украинского «Миротворца».

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