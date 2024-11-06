Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гендиректора и игроков «Спартака» включили в базу украинского «Миротворца»

Игроков и гендиректора «Спартака» Малышева внесли в базу «Миротворца»

close
Официальный сайт футбольного клуба «Спартак-Москва»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев и футболисты московского клуба внесены в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, в базу украинского ресурса включили Александра Максименко, Даниила Хлусевича, Даниила Денисова, Срджана Бабича, Никиту Чернова, Алексиса Дуарте, Данила Пруцева, Кристофера Мартинса, Хесуса Медину, Манфреда Угальде, а также Александра Соболева, который летом перешел в «Зенит».

Причиной для подобного послужила акция, в рамках которой футболисты столичного клуба на матч против московского ЦСКА, который состоялся 25 апреля 2024 года, вышли на поле с детьми ветеранов специальной военной операции.

17 октября в базу «Миротворца» также были внесены руководители «Зенита» и ЦСКА, главные тренеры, а также 22 футболиста обеих команд. Подобное оказалось связано с акцией, которая была проведена на матче восьмого тура Российской премьер-лиги 14 сентября. Футболисты, которые были заявлены в стартовых составах команд, вышли на поле вместе с детьми из семей ветеранов специальной военной операции. Игру тогда посетили около 150 ветеранов СВО и членов их семей.

Ранее также бывший футболист ЦСКА попал в базу украинского сайта «Миротворец».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами