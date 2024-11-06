Гендиректора и игроков «Спартака» включили в базу украинского «Миротворца»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев и футболисты московского клуба внесены в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, в базу украинского ресурса включили Александра Максименко, Даниила Хлусевича, Даниила Денисова, Срджана Бабича, Никиту Чернова, Алексиса Дуарте, Данила Пруцева, Кристофера Мартинса, Хесуса Медину, Манфреда Угальде, а также Александра Соболева, который летом перешел в «Зенит».

Причиной для подобного послужила акция, в рамках которой футболисты столичного клуба на матч против московского ЦСКА, который состоялся 25 апреля 2024 года, вышли на поле с детьми ветеранов специальной военной операции.

17 октября в базу «Миротворца» также были внесены руководители «Зенита» и ЦСКА, главные тренеры, а также 22 футболиста обеих команд. Подобное оказалось связано с акцией, которая была проведена на матче восьмого тура Российской премьер-лиги 14 сентября. Футболисты, которые были заявлены в стартовых составах команд, вышли на поле вместе с детьми из семей ветеранов специальной военной операции. Игру тогда посетили около 150 ветеранов СВО и членов их семей.

Ранее также бывший футболист ЦСКА попал в базу украинского сайта «Миротворец».