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Руководство и игроков ЦСКА и «Зенита» внесли в базу украинского «Миротворца»

Руководители, игроки и тренеры ЦСКА и «Зенита» внесены в базу «Миротворца»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Руководители «Зенита» и ЦСКА, главные тренеры, а также 22 футболиста обеих команд были внесены в список украинского центра «Миротворец». Об этом сообщает Sport24.

Подобное оказалось связано с акцией, которая была проведена на матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 14 сентября. Футболисты, которые были заявлены в стартовых составах команд, вышли на поле вместе с детьми из семей ветеранов специальной военной операции. Игру тогда посетили около 150 ветеранов СВО и членов их семей.

«Миротворец» объявил акцию перед матчем ЦСКА — «Зенит» «пропагандистской», а руководителей команд — председателя правления «Зенита» Александра Медведева и генерального директора ЦСКА Романа Бабаева — на Украине назвали «соучастниками преступлений российской власти против Украины и ее граждан». Такая же формулировка была применена и к главным тренерам — Сергею Семаку и Марко Николичу.

В базу были включены Игорь Акинфеев, Александр Соболев, Иван Обляков, Клаудиньо, Вендел и другие игроки. Полностью стартовые составы были названы в этой публикации «Газеты.Ru».

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