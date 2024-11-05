«Потому что любит Россию»: министр спорта о погоне Овечкина за рекордом

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев выразил уверенность, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит ТАСС.

«Уверен, Александр догонит Гретцки и на века займет первую строчку по голам в НХЛ. Потому что он наш, он любит Россию. Я ему, кстати, хочу сказать спасибо. Мы вместе с ним в июне открывали большой детско-юношеский турнир. Он оказывает поддержку, в том числе финансово», — заявил Дегтярев.

4 ноября российский нападающий был признан первой звездой недели в НХЛ. По итогам этого временного отрезка в активе Овечкина стало 860 шайб за карьеру в НХЛ, он набрал 9 (5+4) очков в четырех играх. Таким образом, он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки до 34 голов.

В турнирной таблице «Кэпиталз» занимают четвертую строчку в Восточной конференции. В их активе 16 очков после 11 сыгранных матчей. Следующую встречу «Вашингтон» проведет дома против «Нэшвилла». Матч состоится 7 ноября и начнется в 3:00 по московскому времени.

Ранее в России восхитились Овечкиным.