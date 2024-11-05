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«Нет тяжести, которая была раньше»: в России восхитились Овечкиным

Экс-игрок ЦСКА Рыбин: Овечкин играет очень ярко, легко в хоккейном плане

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Geoff Burke/Reuters

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин заявил, что в игре и катании российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина появилась легкость, которой не было раньше. Его слова приводит «Советский спорт».

»Овечкин сейчас играет очень ярко, хорошо, легко в хоккейном плане. Легкое катание у Александра, нет той тяжести, которая была в прошлом сезоне. Это круто! Держим кулаки, пожелаем Овечкину удачи. Он идет к этому рекорду, и дай бог ничто бы его не остановило», — заявил Рыбин.

4 ноября российский нападающий был признан первой звездой недели в НХЛ. По итогам этого временного отрезка в активе Овечкина стало 860 шайб за карьеру в НХЛ, он набрал 9 (5+4) очков в четырех играх. Таким образом, он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки до 34 голов.

В турнирной таблице «Кэпиталз» занимают четвертую строчку в Восточной конференции. В их активе 16 очков после 11 сыгранных матчей. Следующую встречу «Вашингтон» проведет дома против «Нэшвилла». Матч состоится 7 ноября и начнется в 3:00 по московскому времени.

Ранее в НХЛ отреагировали на юбилейную шайбу Овечкина в лиге.

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