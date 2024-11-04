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Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

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Geoff Burke/Reuters

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой по итогам игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс‑служба лиги.

«Вашингтон» провел четыре матча на этой неделе — одержал три победы и потерпел одно поражение. Овечкин набирал очки в каждом из них — всего на счету россиянина 9 баллов (5+4).

Второй звездой был признан нападающий «Каролины» Мартин Нечас (3+6), третьей — форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби (4+3).

По итогам этой недели в активе Овечкина стало 860 шайб за карьеру в НХЛ. Таким образом, он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки до 34 голов.

В турнирной таблице «Кэпиталз» занимают четвертую строчку в Восточной конференции. В их активе 16 очков после 11 сыгранных матчей.

Следующую встречу «Вашингтон» проведет дома против «Нэшвилла». Матч состоится 7 ноября и начнется в 3:00 по московскому времени.

Ранее пресс-служба НХЛ поздравила Овечкина с 860-й заброшенной шайбой в лиге.

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