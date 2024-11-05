Аршавин: к женскому футболу отношусь негативно

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин признался, что никогда специально не прививал своим детям любовь к футболу, а также отметил, что негативно относится к этому виду спорта у женщин. Об этом он заявил на форуме «Знание. Первые», его слова передает «Чемпионат.com».

«Я не тот фанатичный папа, который считал, что дети должны играть в футбол. Например, Артем далек от футбола. Яна что-то пинала, но к женскому футболу я отношусь негативно. Арсений пошел по моим стопам, играет в «Спартаке». Не могу оценить его качества объективно. Если он станет футболистом — хорошо. Нет — меня это не расстроит», — заявил он.

В 1999 году Аршавин дебютировал за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в Английской премьер-лиге.

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».

Сейчас Аршавин является членом правления петербургского «Зенита».

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