«Когда брата бьют, лезешь помочь»: игрок «Спартака» о драке в матче с ЦСКА

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что не видит своей вины в эпизоде драки с футболистом столичного ЦСКА Виллианом Рошей, который произошел в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Когда видишь, что твоего близкого друга, брата, бьют, ты лезешь помочь. Честно, я 100 раз пересмотрел эпизод, и там видно, что с моей стороны нет агрессии. Я не лез бить кого-то. Я увидел, что Бабича окружили игроки ЦСКА в этой суматохе. Прилетело мне в итоге. Защитил Бабича», — заявил Литвинов.

Роша и Литвинов получили по красной карточке. Также Роша после удаления, уходя с футбольного поля, схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля. Оба игрока приглашены на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

Также футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 88-й минуте и был удален с поля.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака». Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

Ранее Роша также сделал заявление из-за драки в матче со «Спартаком».