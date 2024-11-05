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Карпин отреагировал на отставку губернатора Ростовской области

Карпин заявил, что Ростовская область не давала и не дает денег на трансферы

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Главный тренер «Ростова Валерий Карпин после первого матча плей-офф Кубка России против московского «Спартака» заявил, что не придает внимания отставке Василия Голубева с поста губернатора Ростовской области, которая произошла 4 ноября. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Без понятия. Вчера только об этом узнал, пока не знаю, как повлияет и повлияет ли вообще о том, что будет. Из области никто денег на трансферы не давал», — заявил Карпин.

4 ноября глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этом поединке забил Мохаммад Мохеби, который реализовал пенальти на 72-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Игру рассудил главный арбитр Василий Казарцев.

Ответный поединок пройдет в Ростове-на-Дону 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Ранее Валерий Карпин заявил, что победа над «Спартаком» не значит ничего.

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