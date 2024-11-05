Карпин: победа над «Спартаком» не является сверхъестественной

Главный тренер «Ростова Валерий Карпин после первого матча плей-офф Кубка России против московского «Спартака» заявил, что его команда заслужила победу. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«То, что мы не обыгрывали «Спартак» четыре года, это нормально. Результат приятный, но ничего сверхъестественного не произошло — три очка за победу здесь не дают, мы даже «Спартак» еще не прошли. Не все понравилось в игре, надо улучшать многое», — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этом поединке забил Мохаммад Мохеби, который реализовал пенальти на 72-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Игру рассудил главный арбитр Василий Казарцев.

Ответный поединок пройдет в Ростове-на-Дону 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что тренер «Спартака» Станкович перепутал Мостового с Карпиным.