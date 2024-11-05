«Дал ему леща»: министр спорта Дегтярев о воспитании сына

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев на просветительском марафоне «Знание. Первые» рассказал, каким образом отговорил своего сына от желания бросить карате. Его слова приводит РИА Новости.

«Старшего зовут Петр. Он мне благодарен, потому что он уже в 14 лет черный пояс получил. Сейчас в Москве продолжает занятия, а черный пояс остался в Хабаровске. Так что надо заниматься. Что ему сказал, когда он хотел бросить? Да леща дал ему – и все. А как иначе? Я же отец», — заявил он.

14 мая 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Дегтярева на должность министра спорта. На этом посту Дегтярев сменил Олега Матыцина, возглавлявшего ведомство с 2020 года.

Кандидатуру Дегтярева нижней палате парламента предложил Михаил Мишустин. Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков отметил, что Дегтярев возглавлял в Госдуме комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Беляков подчеркнул, что Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью, и продолжить ее активное развитие.

Ранее «Спартак» проиграл «Ростову» в Кубке России.