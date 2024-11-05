«Рухнет выстроенное»: Валуев заявил, что у боксерши Хелиф не отнимут медаль ОИ

Бывший боксер. депутат Госдумы Российской Федерации Николай Валуев выразил уверенность, что у алжирской боксерши Иман Хелиф не будут отнимать золотую медаль летних Олимпийских игр — 2022 из-за главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Хелиф собирается идти в профессиональный спорт? У Алжира вряд ли выйдет — многовато грязи. Думаю, федерация поднимает вопрос о лишении Хелиф золотой медали Олимпиады. Но не дадут — тогда рухнет выстроенное Бахом», — сказал Валуев.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии в 2023 году. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в летних Олимпийских играх — 2024 обеих спортсменок. Хелиф завоевала золото в весе до 66 кг.

4 ноября на сайте Le Correspondent французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест алжирской боксерше. Утверждается, что у алжирки было выявлено наличие тестикул. У боксерши не было матки, но вместо этого имеются внутренние яички и микропенис, которые напоминают увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что у Хелиф был присущий мужчинам уровень тестостерона.

Ранее в Госдуме отреагировали на разоблачительный отчет по Хелиф.