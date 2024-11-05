Тренер «Спартака» Станкович перепутал Мостового с Карпиным

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович на пресс-конференции перед первым матчем четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России допустил оговорку, назвав наставника «Ростова» Валерия Карпина «Мостовым». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Станкович сказал, что ему нравится игра «Ростова», и как эту команду тренирует Мостовой. Однако затем сербский специалист несколько раз извинился за данную оговорку, назвав её «большой ошибкой».

Александр Мостовой — бывший футболист московского «Спартака» и сборной России.

«Спартак» и «Ростов» в эти минуты играют свой поединок. В первом тайме счет не открыт, «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

По итогам группового раунда у красно-белых было 15 очков после шести встреч. У ближайшего преследователя в лице московского «Динамо» — 11 очков. Третье место в группе заняло «Динамо» из Махачкалы (8), а самарские «Крылья Советов» набрали всего два балла.

«Ростов» имел в активе 11 баллов и второе место в группе. У лидера группы B — московского «Локомотива» — 17 очков, а у «Химок», которые шли третьими, всего пять баллов. На четвертой позиции расположился «Оренбург» с тремя очками.

Ранее был назван российский футболист, которого чаще всего проверяли на допинг.