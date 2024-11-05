В России призвали главу МОК Баха встать на колени из-за дела боксерши Хелиф

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев в своем Telegram-канале призвал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха принести извинения из-за лжи в деле алжирской боксерши Иман Хелиф.

«От лица всего международного сообщества мы требуем извинений от руководства МОК, в частности от Томаса Баха, который, вопреки здравому смыслу, поставил личные интересы превыше всего. Он должен встать на колени перед оскорбленными девушками и всем боксерским сообществом, вернуть медали и признать свою ложь!» — написал Кремлев (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии в 2023 году. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в летних Олимпийских играх — 2024 обеих спортсменок. Хелиф завоевала золото в весе до 66 кг.

4 ноября на сайте Le Correspondent французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест алжирской боксерше. Утверждается, что у алжирки было выявлено наличие тестикул. У боксерши не было матки, но вместо этого имеются внутренние яички и микропенис, которые напоминают увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что у Хелиф был присущий мужчинам уровень тестостерона.

Ранее в Госдуме отреагировали на разоблачительный отчет по Хелиф.