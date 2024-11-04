«Потом все выросло»: в Госдуме отреагировали на разоблачительный отчет по Хелиф

Депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что провалившую гендерный тест представительницу Алжира Иман Хелиф могли при рождении определить как девочку, а мужские половые признаки у нее сформировались при взрослении. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Думаю, она с рождения действительно была определена как девочка, а потом внезапно все выросло и было поздно. Это же мусульманская страна. Они ее определили девочкой, а потом у нее выросло все к 10 годам — они это расскажут, что ли?» — заявила Журова.

Также она удивилась тому, что подобные данные оказались в общем доступе.

«Все же это должна быть медицинская тайна, наверняка. Странно, что весь мир это будет снова обсуждать. Сама спортсменка давала им разрешение на это? Вряд ли такие справки могут без ее разрешения попасть в публичное поле», — добавила депутат.

Ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест алжирской боксерше Иман Хелиф.

Утверждается, что у алжирки было выявлено наличие тестикул. У боксерши не было матки, но вместо этого имеются внутренние яички и микропенис, которые напоминают увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что у Хелиф был присущий мужчинам уровень тестостерона.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной боксерской ассоциации (IBA) в Индии год назад, однако Международный олимпийский комитет (МОК) впоследствии одобрил ее участие на Олимпиаде.

Ранее Хелиф заявила, что перейдет в профессиональный бокс.