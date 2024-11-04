Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В НХЛ отреагировали на юбилейную шайбу Овечкина в НХЛ

НХЛ назвала бросок хоккеиста Овечкина запатентованным

close
Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в своих соцсетях поздравила форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с 860-й заброшенной шайбой в лиге.

«Запатентованный бросок Овечкина в одно касание для 860-го гола в карьере. Теперь ему осталось всего 35 голов, чтобы обойти Уэйна Гретцки», — говорится в сообщении.

Овечкин отличился в матче против «Каролины». Встреча, которая прошла в городе Роли (штат Северная Каролина), закончилась со счетом 4:2 (1:2, 2:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. В составе «Каролины» дублем отметился признанный первой звездой игры российский защитник Дмитрий Орлов (15-я и 26-я минуты), также шайбы забивали Мартин Нечас (23) и российский нападающий Андрей Свечников (60). У «Вашингтона» авторами голов стали российский нападающий и капитан Александр Овечкин (20) и Брэндон Дьюхейм (20).

Овечкин забросил 860-ю шайбу в своей карьере в чемпионатах НХЛ, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 34 голов.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Нэшвиллом». Встреча пройдет 7 ноября.

Ранее дубль Артемия Панарина принес «Рейнджерс» победу в матче НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами