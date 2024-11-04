В НХЛ отреагировали на юбилейную шайбу Овечкина в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в своих соцсетях поздравила форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с 860-й заброшенной шайбой в лиге.

«Запатентованный бросок Овечкина в одно касание для 860-го гола в карьере. Теперь ему осталось всего 35 голов, чтобы обойти Уэйна Гретцки», — говорится в сообщении.

Овечкин отличился в матче против «Каролины». Встреча, которая прошла в городе Роли (штат Северная Каролина), закончилась со счетом 4:2 (1:2, 2:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. В составе «Каролины» дублем отметился признанный первой звездой игры российский защитник Дмитрий Орлов (15-я и 26-я минуты), также шайбы забивали Мартин Нечас (23) и российский нападающий Андрей Свечников (60). У «Вашингтона» авторами голов стали российский нападающий и капитан Александр Овечкин (20) и Брэндон Дьюхейм (20).

Овечкин забросил 860-ю шайбу в своей карьере в чемпионатах НХЛ, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 34 голов.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Нэшвиллом». Встреча пройдет 7 ноября.

Ранее дубль Артемия Панарина принес «Рейнджерс» победу в матче НХЛ.