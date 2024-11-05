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Легендарная теннисистка: провалившую гендерный тест боксершу нельзя было допускать до Игр

Теннисистка Навратилова: боксершу Хелиф нельзя было допускать до Олимпиады

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Peter Cziborra/Reuters

Бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова заявила в своих соцсетях, что алжирскую боксершу Иман Хелиф нельзя было допускать до Олимпиады из-за проваленного гендерного теста.

«Может быть, Иман и росла женщиной, но это биологический мужчина, которому не должны были разрешать боксировать на Олимпиаде», — написала Навратилова.

Хелиф завоевала золото Олимпиады в весе до 66 кг. В финальном поединке олимпийского турнира Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа представительнице Алжира была присуждена единогласным решением судей.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной боксерской ассоциации (IBA) в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

Ранее журналист Джаффар Айт Аудиа заявил, что у боксерши Хелиф было выявлено наличие тестикул.

Ранее в Госдуме отреагировали на разоблачительный отчет по Хелиф.

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