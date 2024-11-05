Неймар выступил с заявлением после травмы, полученной во время матча

Бразильский футболист саудовского «Аль-Хиляля» Неймар высказался в своих соцсетях о своей травме, которую он получил в матче Лиги чемпионов АФК против иранского «Эстегляля», отметив, что почувствовал очень сильную судорогу.

«Я сдам анализы и надеюсь, что ничего страшного. Это нормально после года. Врачи меня уже предупредили. Поэтому мне нужно быть осторожным и играть больше минут», — сказал Неймар.

Эта игра стала второй для Неймара после возвращения в строй. Ранее он пропустил 369 дней из-за травмы крестообразной связки в матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года с Уругваем.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск. Ожидалось, что он будет восстанавливаться около десяти месяцев.

Ранее Неймар одним словом описал белорусскую теннисистку.