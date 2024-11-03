Неймар одним словом описал белорусскую теннисистку

Бразильский футболист Неймар прокомментировал в соцсетях фотографию с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко на Итоговом турнире WTA, который проходит в саудовском Эр-Рияде.

«Приятно было увидеться, королева», — написал Неймар.

Неймар на Итоговом турнире проводил жеребьевку перед матчем между представительницей Казахсатана Еленой Рыбакиной и Жасмин Паолини из Италии. Паолини победила со счетом 7:6, 6:4. Соболенко одержала победу над Чжэн Циньвэнь из Китая со счетом 6:3, 6:4.

Итоговый турнир WTA проходит с 2 по 9 ноября.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Соболенко повторила достижение Серены Уильямс.