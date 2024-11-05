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Стал известен клуб, в который должен был перейти Дзюба вместо «Акрона»

Дзюба должен был стать игроком «Пари НН», а не «Акрона»

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ФК «Акрон»

Бывший руководитель селекционной службы «Пари НН» Антон Чистяков заявил, что форвард Артем Дзюба летом 2024 года должен был перейти в нижегородский клуб, а не в тольяттинский «Акрон», передает Sport24.

«С Дзюбой уже договорились. Если бы не перестановки в руководстве, Дзюба играл бы в «Пари НН». Артем был за переход. Все было согласовано», — сказал Чистяков.

Дзюба пополнил состав «Акрона» в летнее трансферное окно. Он уже сыграл за команду в семи матчах, забил два мяча и отдал три результативные передачи. 18 октября Дзюба получил повреждение и был заменен уже на 10-й минуте матча РПЛ с «Зенитом», вместо него вышел Жилсон Беншимол из Кабо-Верде. Позднее в «Акроне» сообщили, что у Дзюбы диагностировали микроповреждение задней поверхности бедра.

3 ноября Дзюба вышел на поле в матче с самарскими «Крыльями Советов» и забил один мяч (2:0).

Ранее Дзюба оскорбил игроков «Амкала».

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