Дзюба оскорбил игроков «Амкала»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба на YouTube-канале «Брейн в деле» назвал игроков медиафутбольного клуба «Амкал» полупокерами.

«В медиафутболе много негативных персонажей. В «Амкале» достаточно персонажей. Но я не хочу рекламировать их. Поскольку эти полупокеры потом начинают в своих соцсетях пиариться на этом», — сказал Дзюба.

Дзюба сыграл в турнире «Т-Лига», где успел устроить потасовку с игроками «Амкала». Инцидент начался со словесной перепалки. Игрок «Амкала» Антон Карпов нецензурно высказался в адрес Дзюбы, который выступал за команду «Мандалориан». После нецензурной брани оппонента экс-форвард сборной России пнул оппонента. За этот эпизод Дзюба получил желтую карточку, что не устроило игроков «Амкала». Они решили покинуть поле. «Амкалу» было присуждено техническое поражение.

Дзюба пополнил состав «Акрона» в летнее трансферное окно. Он уже сыграл за команду в шести матчах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее Дзюба объяснил свой конфликт с игроком «Амкала».