Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дзюба оскорбил игроков «Амкала»

Футболист Дзюба назвал игроков «Амкала» полупокерами

close
ФК «Акрон»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба на YouTube-канале «Брейн в деле» назвал игроков медиафутбольного клуба «Амкал» полупокерами.

«В медиафутболе много негативных персонажей. В «Амкале» достаточно персонажей. Но я не хочу рекламировать их. Поскольку эти полупокеры потом начинают в своих соцсетях пиариться на этом», — сказал Дзюба.

Дзюба сыграл в турнире «Т-Лига», где успел устроить потасовку с игроками «Амкала». Инцидент начался со словесной перепалки. Игрок «Амкала» Антон Карпов нецензурно высказался в адрес Дзюбы, который выступал за команду «Мандалориан». После нецензурной брани оппонента экс-форвард сборной России пнул оппонента. За этот эпизод Дзюба получил желтую карточку, что не устроило игроков «Амкала». Они решили покинуть поле. «Амкалу» было присуждено техническое поражение.

Дзюба пополнил состав «Акрона» в летнее трансферное окно. Он уже сыграл за команду в шести матчах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее Дзюба объяснил свой конфликт с игроком «Амкала».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами