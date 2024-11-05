Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-футболист Мостовой раскритиковал бывшего тренера «Спартака»

Экс-футболист Мостовой: мне нравится, как сейчас играет «Спартак»

close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что ему нравится игра красно-белых в текущем сезоне, а также подверг критике экс-наставника команды Гильермо Абаскаля, передает «РБ Спорт».

«Мне нравится то, как сейчас играет «Спартак». Да, не все всегда получается, но это точно лучше, чем при Абаскале. До сих пор вопрос, как он вообще попал в «Спартак», — сказал Мостовой.

В предыдущем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 2:0. Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

На 58-й минуте были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 88-й минуте и был удален с поля.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 25 баллов.

Ранее российский тренер рассказал, за счет чего «Спартак» обыграл ЦСКА в матче РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами