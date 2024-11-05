Экс-футболист Мостовой раскритиковал бывшего тренера «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что ему нравится игра красно-белых в текущем сезоне, а также подверг критике экс-наставника команды Гильермо Абаскаля, передает «РБ Спорт».

«Мне нравится то, как сейчас играет «Спартак». Да, не все всегда получается, но это точно лучше, чем при Абаскале. До сих пор вопрос, как он вообще попал в «Спартак», — сказал Мостовой.

В предыдущем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 2:0. Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

На 58-й минуте были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 88-й минуте и был удален с поля.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 25 баллов.

Ранее российский тренер рассказал, за счет чего «Спартак» обыграл ЦСКА в матче РПЛ.