Российский тренер рассказал, за счет чего «Спартак» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил, что московский ЦСКА выбрал неправильный состав на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Почему ЦСКА не нанес ни одного удара в створ ворот «Спартака»? Мне кажется, Станкович переиграл Николича. Это касается и определения состава, и плана на игру. Я удивился выбором футболистов в стартовый состав ЦСКА», — сказал Непомнящий.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

На 58-й минуте были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 88-й минуте и был удален с поля.

Ранее в ЦСКА заявили о спаде формы.