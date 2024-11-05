Бывшего тренера «Зенита» приняли за русского шпиона

Бывший тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Властимил Петржела рассказал, что на его родине в Чехии его приняли за русского шпиона из-за того, что он подверг критике высказывания хоккейного вратаря Доминика Гашека, который выступает против того, что российские хоккеисты играют в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает РИА Новости.

«Однажды сказал, что думаю о Гашеке. За это в Чехии меня приняли за русского шпиона. Все, что говорит Гашек в адрес России, — ненормально. В Чехии одни поддерживают его мнение, другие — меньше», — сказал Петржела.

Петржела возглавлял клуб с берегов Невы с 2003 по 2006 год. Вместе с петербургским клубом он стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ) 2003 года. Чемпионом в том сезоне стал московский ЦСКА, тройку сильнейших замкнул казанский «Рубин». После ухода из «Зенита» Петржела тренировал азербайджанский «Нефтчи», а также ряд словацких и чешских клубов.

Ранее Гашек заявил, что сожалеет из-за участия российских спортсменов в Олимпиаде.