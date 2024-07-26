Гашек сожалеет из-за участия российских спортсменов в Олимпиаде

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X выразил сожаление по поводу участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Я виню в этом чиновников МОК, виню членов парламента Евросоюза, которые могли бы запретить въезд и публичное появление граждан России в Европе», — написал он.

Церемония открытия летних Олимпийских игр состоится 26 июля на реке Сена, начало — 20:30 по московскому времени.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее во Франции атаковали ж/д сеть в день открытия Олимпиады.