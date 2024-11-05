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Фигуристка Медведева рассказала, чем ей не понравилась жизнь в Канаде

Фигуристка Медведева о жизни в Канаде: было дико скучно

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала в интервью Ксении Собчак, что ей было скучно жить в Канаде.

«Канада абсолютно непохожа на Россию. Там настолько спокойно. Было дико скучно. Делать нечего абсолютно. Я приехала туда тренироваться, что я и делала. Московской движухи мне не хватало», — сказала Медведева.

Медведева в 2018 году уехала в Канаду, чтобы тренироваться под руководством наставника Брайана Орсер. В 2020 году она вернулась в Россию к Этери Тутберидзе.

Медведева — двукратная серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победительницей в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее Медведева рассказала, извинилась ли она перед Тутберидзе.

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