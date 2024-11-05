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Скандальный футболист впервые за 4,5 года сыграл в чемпионате Италии

Балотелли впервые за четыре с половиной года сыграл в чемпионате Италии

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AS English - Diario AS

Бывший футболист сборной Италии Марио Балотелли дебютировал за свой новый клуб «Дженоа». Этот матч стал для него первым за 4,5 года в итальянском чемпионате.

Футболист появился на поле на 86-й минуте матча 11-го тура серии А против «Пармы». Его клуб победил со счетом 1:0, а сам Балотелли успел отметиться желтой карточкой.

28 октября 34-летний итальянец стал игроком «Дженоа».

Футболист являлся свободным агентом. Летом 2024 года у него истек контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

Также Балотелли выступал за итальянский «Милан» и английский «Манчестер Сити».

В конце ноября 2023 года Балотелли попал в ДТП. Футболист врезался в стену, не справившись с управлением своего автомобиля марки Audi, ориентировочная стоимость которого составляет €114 тыс. В машине сработали подушки безопасности, 33-летний форвард после аварии вышел из автомобиля и лег на землю.

После случившегося прибывшие на место медики оказали спортсмену первую помощь, ему удалось избежать серьезных травм. Отмечается, что итальянец отказался пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови, которое у него потребовала полиция.

Ранее Балотелли засняли пьяным на улице.

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Футбол. Чемпионат Италии
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