Провалившая гендерный тест боксерша покинет любительский бокс

Олимпийская чемпионка 2024 года Иман Хелиф заявила, что перейдет в профессиональный бокс, передает En Nahar.

«Очень скоро я войду в мир профессионального бокса. У меня много предложений. Пока я не решила, где буду выступать. Золото Олимпиады имеет большое значение в профессиональном спорте», — сказала Хелиф.

Хелиф завоевала золото Олимпиады в весе до 66 кг. В финальном поединке олимпийского турнира Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа представительнице Алжира была присуждена единогласным решением судей.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной боксерской ассоциации (IBA) в Индии год назад. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в Играх обеих спортсменок.

Ранее Хелиф снялась в рекламе салона красоты.