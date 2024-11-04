В Госдуме считают, что глава МОК осознает неправильность решений в отношении России

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах осознает неправильность решений о российском спорте. Ее слова приводит РИА Новости.

«Томас Бах и все его товарищи выполняют политический заказ, и я не думаю, что с большим удовольствием. Мне кажется, у них есть чувство, что это неправильные шаги. После окончания СВО во многих федерациях все вернется в позитивном для нас ключе», — заявила Журова.

30 октября Бах заявил, что решение отстранить ОКР было принято из-за нарушений Олимпийской хартии.

«Организация и связанные с ней спортивные структуры осуществляли деятельность на территории Украины, что противоречит Олимпийской хартии», — заявил глава МОК.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее в Госдуме призвали кандидата на пост главы МОК вернуть медали московской Олимпиады.