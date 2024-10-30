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В Госдуме призвали кандидата на пост главы МОК вернуть медали московской Олимпиады

Журова призвала кандидата в президенты МОК Коу вернуть медали Олимпиады-80

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Светлана Журова призвала главу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу вернуть завоеванные им медали на Олимпийских играх 1980 года в Москве. Слова экс-спортсменки приводит Metaratings.

«Раз Коу такой последовательный, так не любит Россию, пусть вернет медали, которые выиграл на Олимпиаде-1980. Но он не сделает этого», — заявила Журова.

Также депутат добавила, что, обещая не допустить россиян, президент World Athletics не завоюет для себя дополнительных голосов на предстоящих выборах в Международный олимпийский комитет (МОК).

«Он думает, что после заявлений о недопуске России его больше поддержат. Поверьте, все будет наоборот. Многие скажут, что этот кровожадный человек ставит во главу не спорт, а русофобские настроения», — добавила Журова.

28 октября Коу в беседе с председателем подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Украины Ольгой Саладухой заверил, что не допустит российских спортсменов к соревнованиям даже в нейтральном статусе.

Коу возглавил World Athletics в 2015 году. Тогда же Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) отстранили из-за допинг-скандала до 2023 года.

На Олимпиаде-1980 в Москве он завоевал золото на дистанции 1500 метров и серебро в забеге на 800 метров.

Ранее Ирина Винер оценила шансы на выдвижение россиянина на пост главы МОК.

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