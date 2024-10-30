В МОК выступили с обвинениями в адрес России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что решение отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) было принято из-за нарушений Олимпийской хартии. Его слова приводит ТАСС.

«Отстранение ОКР было неизбежно, потому что организация и связанные с ней спортивные структуры осуществляли деятельность на территории Украины, что противоречит Олимпийской хартии. Они заявили, что теперь спортивные организации и спортсмены на этой территории находятся под их юрисдикцией», — заявил Бах.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее в Госдуме призвали кандидата на пост главы МОК вернуть медали московской Олимпиады.