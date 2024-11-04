Фигуристка Медведева рассказала о травле в детстве

Российская фигуристка Евгения Медведева испытывала травлю в школьном возрасте из-за своей фамилии. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак.

«В детстве меня очень сильно травили за мою фамилию. Просто называли ее, как будто бы это оскорбление. Это как «идиотина» сказать. Смешное для них было слово. «Бабасяниха, бабасяня». Сейчас абсолютно спокойно я это все воспринимаю. Да называйте как хотите вообще!» — заявила Медведева.

При рождении фигуристка получила армянскую фамилию Бабасян.

Медведева — двукратная серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победительницей в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Сама фигуристка дважды становилась участницей «Ледникового периода». В новом сезоне шоу она станет ведущей вместе с Алексеем Ягудиным, сменив на этом посту Загитову.

Ранее Медведева назвала свой гонорар за участие в шоу.