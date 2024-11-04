Медведева назвала свой гонорар за участие в шоу

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью Ксении Собчак рассказала, что получает за один день участия в шоу примерно 200 тысяч рублей.

«Плюс-минус 200 тысяч рублей за один день. Это средняя стоимость спортсменам моего звания. Есть спортсмены, которые больше получают. Это хорошие деньги, хороший заработок», — сказала Медведева.

Медведева — двукратная серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победительницей в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Сама фигуристка дважды становилась участницей «Ледникового периода». В новом сезоне шоу она станет ведущей вместе с Алексеем Ягудиным, сменив на этом посту Загитову.

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