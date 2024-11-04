Фигуристка Медведева рассказала, почему решилась на откровенную фотосессию

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью Ксении Собчак заявила, что решилась на откровенную фотосессию в марте 2022 года, потому что ей это было надо.

«Мне тогда это прям надо было, чтобы доказать себе, что я секси. Есть ли в этом сомнения? Были, конечно. Мне было некомфортно во время съемки. Я не знала, правильно ли я делаю. Лично для себя все сделала правильно», — сказала Медведева.

Медведева — двукратная серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победительницей в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Сама фигуристка дважды становилась участницей «Ледникового периода». В новом сезоне шоу она станет ведущей вместе с Алексеем Ягудиным, сменив на этом посту Загитову.

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