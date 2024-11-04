Тарасова ответила на слова Загитовой о ее непрофессионализме

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на обвинения фигуристки Алины Загитовой, которая заявила, что специалист и комментатор Александр Гришин непрофессионально работали на Олимпиаде 2018 года, передает Metaratings.ru.

«Это когда было-то? Шесть лет назад. Загитовой интересно говорить о том, что было шесть лет назад? Мне лично неинтересно», — сказала Тарасова.

Загитова на Олимпиаде набрала в общей сумме 239,57 балла, у Евгении Медведевой, которая стала второй, 238,26 балла.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

Ранее Загитова ответила на вопрос о романе с Егором Кридом.