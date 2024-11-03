Загитова обвинила Тарасову в непрофессионализме

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в интервью Надежде Стрелец заявила, что тренер Татьяна Тарасова и комментатор Александр Гришин, которые обсуждали в прямом эфире ее прокат на Олимпиаде-2018, повели себя непрофессионально.

» Комментатор, видя твои оценки, говорит: нет-нет, этого не может быть», — вспомнила Стрелец.

«Да, это непрофессионализм. Я сейчас это понимаю, но зная, что Женя [Медведева] хорошо с ними общалась, что они давно ее знали, все равно какая-то эмпатия у них была. Личные хорошие отношения, а я никого не знала, я предпочитаю сидеть в номере, ни с кем не общаться. И вот — общаться только с тренерами», — заявила Загитова.

Загитова на Олимпиаде набрала в общей сумме 239,57 балла, у Евгении Медведевой, которая стала второй, 238,26 балла.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова заявила, что Медведева с ней не здоровается.