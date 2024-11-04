Загитова ответила на вопрос о романе с Егором Кридом

Российская фигуристка Алина Загитова в интервью Надежде Стрелец опровергла слухи о романе с певцом Егором Кридом.

Загитова предположила, что эта информация является вбросом, отметив, что просто пришла к нему на день рождения.

«Кстати, у него очень приятные родители. Мы так прям с ними хорошо, приятно пообщались», — добавила Загитова.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова заявила, что Дмитрий Губерниев к ней неравнодушен.