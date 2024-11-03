Тренер Семин одной фразой описал матч ЦСКА — «Спартак»

Бывший тренер сборной России Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными ЦСКА и «Спартаком», отметив, что игра получилась чересчур эмоциональной, передает «Спорт-Экспресс».

«Все предполагали, что будет эмоциональная игра, так и вышло. Было много борьбы, матч даже получился чересчур эмоциональным. Победа «Спартака» закономерна», — сказал Семин.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака». Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

На 58-й минуте были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 88-й минуте и был удален с поля.

Ранее Александр Мостовой рассказал, заслужил ли «Спартак» победу над ЦСКА.