Футболисту ЦСКА грозит дисквалификация до двух лет за нападение на судью

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша может быть дисквалифицирован на срок до двух лет за нападение на арбитра во время матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака», передает RT.

В протоколе матча, который выложен на сайте РПЛ, указано, что Роша после показа красной карточки, уходя с футбольного поля, схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака». Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина.

На 58-й минуте были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 88-й минуте и был удален с поля.

Ранее тренер ЦСКА назвал главную причину поражения от «Спартака» в дерби.