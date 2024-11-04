В «Реале» недовольны Мбаппе

Футболисты мадридского «Реала» недовольны тем, что их партнер по команде Килиан Мбаппе не отрабатывает в обороне, передает Relevo.

Тренерский штаб «Реала» знает о недовольстве и пытается решить проблему. В клубе рассматривают вариант с обменом оборонительных функций между Мбаппе и Винисиусом.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

В текущем сезоне Мбаппе провел за «Реал» в чемпионате Испании десять матчей, забив шесть мячей.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, набрав 24 очка. На первой строчке идет каталонская «Барселона», имея в активе 33 балла. Замыкает тройку сильнейших мадридский «Атлетико», который набрал 23 балла.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе недоволен своей игрой за «Реал».