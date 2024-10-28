Мбаппе критично оценивает свою игру за «Реал»

Футболист мадридского «Реала» Килиан Мбаппе недоволен своей игрой за клуб, передает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на El Chiringuito.

Футболист чувствует, что не оправдывает возложенных на него ожиданий, но верит, что сможет добиться успеха в клубе.

Мбаппе, который пополнил «Реал» в летнее трансферное окно 2024 года, не отличился результативными действиями в матче прошлого тура чемпионата Испании против каталонской «Барселоны».

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Во втором тайме польский нападающий Роберт Левандовски оформил дубль за две минуты, отличившись на 54-й и 56-й минутах. Ламин Ямаль свой гол оформил на 77-й минуте, а Рафинья в конце матча установил окончательный счет.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» идет на первом месте, имея в активе 30 очков. «Реал» идет на втором месте, имея в активе 24 балла. Замыкает тройку сильнейших «Вильярреал», набрав 21 балл.

В чемпионате Испании Мбаппе провел в этом сезоне десять матчей, забив шесть мячей.

Ранее в Испании разнесли Мбаппе после матча «Реала» и «Барселоны».