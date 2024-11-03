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Российская теннисистка выиграла турнир в Гонконге

Российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла четвертый турнир WTA за год

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российская теннисистка Диана Шнайдер стала победительницей турнира WTA-250 в Гонконге.

В финале турнира представительница России обыграла британскую теннисистку Кэти Бултер. Встреча, которая продолжалась 1 час 11 минут, завершилась в двух сетах со счетом 6:1, 6:2.

Шнайдер выполнила три подачи навылет, не допустила ни одной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Бултер два эйса, четыре двойные ошибки, она не заработала ни одного брейк-пойнта на подаче россиянки.

Российская теннисистка выиграла четвертый трофей на уровне WTA, при этом эти титулы она завоевала в 2024 году. В обновленном рейтинге лучших теннисисток она поднимется на 12-ю строчку, что станет лучшим результатом в ее карьере.

Теннисистка в паре с Миррой Андреевой стали единственными, кто завоевал медали для России на Олимпиаде-2024 в Париже. В финале олимпийского турнира в парном женском разряде они уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани со счетом 6:2, 1:6, 7:10 и завоевали серебряные награды.

Ранее теннисист Даниил Медведев заявил, что поражение на «Мастерсе» ударило по уверенности.

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