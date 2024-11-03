«Не игра, а бойня»: Газзаев подверг критике судью матча ЦСКА — «Спартак»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев обвинил главного арбитра матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между армейским клубом и «Спартаком» Алексея Сухого в том, что он провалил матч, допустив конфликты на поле. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Конечно же, арбитр упустил момент с потасовкой, и вообще, большая вина судьи в том, что происходило на поле. Не случайно было три удаления и могло быть даже больше, поэтому я считаю, что судья совершенно не справился со своими обязанностями и вот, пожалуйста, получилась не игра, а бойня», — заявил Газзаев.

На 58-й минуте были удалены игрок ЦСКА Виллиан Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку, которую устроили на поле. Роша, уходя с футбольного поля, схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля. За это ему может грозить дисквалификация до двух лет.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака». Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 88-й минуте и также был удален с поля.

«Спартак» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА, имеющий в активе 24 балла, опустился на шестую позицию.

Ранее Роша сделал заявление из-за драки в матче со «Спартаком».