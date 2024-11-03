Игрок ЦСКА Роша сделал заявление из-за драки в матче со «Спартаком»

Бразильский игрок московского ЦСКА Виллиан Роша принес извинения за драку, которая произошла с его участием в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком». Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Сегодня я проанализировал эпизод ещё раз, и мне жаль, что вчера я долго не мог совладать со своими эмоциями. Я ощущал несправедливость, но из меня шла агрессия, и теперь арбитры КДК будут вправе оставить меня на какой-то срок без футбола», — заявил Роша.

На 58-й минуте были удалены Роша и футболист «Спартака» Руслан Литвинов. Они получили по красной карточке за драку, которую устроили на поле. Роша, уходя с футбольного поля, схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля. За это ему может грозить дисквалификация на до двух лет.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака». Первый мяч в матче забил Тео Бонгонда. Он отличился ударом из-за пределов штрафной на 45-й минуте матча. Уже под занавес встречи второй гол забил Хесус Медина. Футболист ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку на 88-й минуте и также был удален с поля.

«Спартак» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА, имеющий в активе 24 балла, опустился на шестую позицию.

Ранее Юрий Семин одной фразой описал матч ЦСКА — «Спартак».