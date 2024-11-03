Спорт
Продлить победную серию: «Краснодар» против «Оренбурга». LIVE
В заключительном матче 14-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» принимает на своем поле «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 14-й тур
Матч не начался
03 ноября 19:45
Краснодар
Краснодар, Россия
Оренбург
Оренбург, Россия
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар, Россия
19:30
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В заключительом матче 14-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» примет на своем поле «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.