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Продлить победную серию: «Краснодар» против «Оренбурга». LIVE

Футбол. РПЛ. 14-й тур. «Краснодар» — «Оренбург». ОНЛАЙН

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В заключительном матче 14-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» принимает на своем поле «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 14-й тур
Матч не начался
03 ноября 19:45
Краснодар
Краснодар, Россия
0 : 0
Оренбург
Оренбург, Россия
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
19:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В заключительом матче 14-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» примет на своем поле «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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