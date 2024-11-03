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«Факел» и «Химки» поделили очки в матче РПЛ

«Факел» и «Химки» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата России

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Телеграм-канал «ФК «Факел» Воронеж»

Воронежский «Факел» и подмосковные «Химки» сыграли вничью в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл футболист подмосковного клуба Александр Руденко, который отличился уже на 4-й минуте противостояния. Воронежская команда смогла сравнять на 38-й минуте игры. Гол оформил Мохамед Браими с передачи Ильнура Альшина.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Обе команды идут в зоне стыковых матчей. «Химки» расположились на 13-й позиции, «Факел» идет на строчку ниже. Обе команды имеют в активе по 12 баллов.

В следующем туре национального первенства «Факел» на выезде сразится с московским «Локомотивом». Игра состоится 9 ноября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Подмосковный клуб отправится на выезд, чтобы сыграть с «Ростовом». Матч запланирован на 9 ноября, футболисты появятся на поле в 19:00 по московскому времени.

Ранее «Пари НН» вырвал победу у аутсайдера РПЛ.

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