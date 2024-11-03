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«Пари НН» вырвал победу у аутсайдера РПЛ

«Пари НН» со счетом 2:0 обыграл «Ахмат» в 14-м туре чемпионата России

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Телеграм-канал «ФК «Ахмат» Грозный»

«Пари Нижний Новгород» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат-Арена», завершилась со счетом 2:0. Первый гол в этой встрече оформил игрок нижегородцев Хуан Босельи, он поразил ворота соперников на 56-й минуте. Окончательный счет установил Александр Эктов на 90+8-й минуте.

На 54-й минуте в ворота «Пари НН» был назначен пенальти, однако Лечи Садулаев не смог его реализовать.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Благодаря этой победе нижегородский клуб под руководством Виктора Гончаренко оказался на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 15 баллов. «Ахмат» — аутсайдер чемпионата, грозненская команда идет на предпоследнем месте, набрав девять очков.

В следующем туре национального первенства «Пари НН» сразится на выезде с московским «Динамо». Игра состоится 9 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Ахмат» дома примет петербургский «Зенит», игра пройдет 10 ноября, футболисты выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Ранее российский футболист оформил хет-трик за «Манчестер Юнайтед».

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