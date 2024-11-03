Серьезная авария случилась на этапе «Формулы-1»

Тайский пилот «Уильямса» Александер Албон попал в серьезную аварию в квалификации 21-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бразилии.

Инцидент произошел в третьем сегменте квалификации. Пилот не смог справиться с управлением перед первым поворотом на трассе и врезался в отбойник, из-за чего его болид был серьезно поврежден — пострадали передняя и задняя подвески, антикрылья. Сам Албон сумел покинуть машину без посторонней помощи, но при этом держался за руку.

Во время квалификации произошел еще ряд аварий, из-за которых гонка была приостановлена. Инциденты происходили с участием аргентинского пилота «Уильямса» Франко Колапинто, испанского гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса, канадца Лэнса Стролла из «Астон Мартин» и его партнера по команде испанца Фернандо Алонсо.

Квалификация Гран-при Бразилии должна была состояться в субботу, 2 ноября. Первоначально квалификационные заезды 21-го этапа, который проходит в Сан-Паулу, должны были начаться в 21:00 по московскому времени, однако они неоднократно переносились из-за проливного дождя.

Впоследствии организаторы приняли решение окончательно отложить проведение квалификации. Сама гонка пройдет в 18:30 по московскому времени 3 ноября.

Ранее на этапе «Формулы-1» случилась еще одна серьезная авария.